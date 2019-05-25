قيادة الجيش تنعي الوزير والنائب السابق اللواء المتقاعد سامي الخطيب

نعت ​قيادة الجيش​ ـــ مديرية التوجيه، الوزير والنائب السابق اللواء المتقاعد ​سامي الخطيب​، الذي توفي بتاريخ 25/5/2019.

والخطيب من مواليد: 10/12/1933 ـــ جب جنين/ البقاع الغربي، تطوّع في الجيش بتاريخ 16/10/1952، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 1/1/1986.

وهو حائز عدة أوسمة، وتناويه العماد قائد الجيش، كما تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج، متأهل وله /4/ أولاد.

وأوضحت أن الجثمان سينقل بتاريخ 26/5/2019 الساعة 8.00 من منزله الكائن في بيروت-قريطم إلى مسقط رأسه في بلدة جب جنين، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخي 27و28/5/2019 في دار الفقيد- بلدة جب جنين، وبتاريخي 30و31/5/2019 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد محمد الأمين- بيروت.