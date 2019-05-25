النشرة: إخماد حريق شب في خراج بلدة شبعا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "حريقا اندلع نتيجة ارتفاع ​درجات الحرارة​ في خراج ​بلدة شبعا​ مما تسبب باحترق مساحة واسعة من الاراضي الحرجية في منطقة او حويلي وقد عمل عناصر ​الدفاع المدني​ على محاصرة النيران وإخمادها منعا من اتساع رقعتها".

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