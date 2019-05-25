نعيم حسن: لتحويل وزارة المهجرين إلى صندوق إنماء الجبل

دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​نعيم حسن​، خلال حفل افطار رمضاني، إلى تحويل ​وزارة المهجرين​ إلى صندوق إنماء الجبل، وتطبيق اللامركزية الإدارية.

وأشار الشيخ حسن إلى أن دينامية العمل الحكومي والبرلماني تدفع إلى إفاق إصلاحية أساسية، لأن الحركة الناشطة هي أساس الحياة، داعياً الجميع إلى التعاضد لمواكبة كافة الأخطار.

وشدد الشيخ حسن على أن "ثوابتنا هي ثوابت سلامة لبنان وتعزيز صمودها ونهوضها، المتجسدة في بنود ​إتفاق الطائف​ وروحها الميثاقية"، مؤكداً أننا "لا نرى بديلاً عنها بل ضمانة لجميع المخلصين لمستقبل لبنان".

كما أكد أن "​الشعب الفلسطيني​ سيبقى حائراً دون تجريد قضيته من بعدها الوطني والعربي والإسلامي".