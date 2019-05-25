توجه رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل في رسالة الى قائد ​الجيش​ العماد جوزف عون، شاكرا اياه على كل ما ورد في أمر اليوم بتاريخ 24/5/2919، قائلا :نحيي حضرة القائد قيادتكم الرشيدة وإصراركم على عدم المساومة على حقوق العسكريين ، وإزاء هذا الموقف المشرف نطلب من المعنيين ان يصححوا مقاربتهم في التعامل مع العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين قبل فوات الان".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع: على المعنيين ان يصححوا مقاربتهم بالتعامل مع العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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