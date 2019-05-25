نقل جثة حسين الحجيري من سوريا إلى مستشفى في المعلقة

ذكرت معلومات صحافية أنه نقلت إلى ​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​ في المعلقة- زحلة، جثة المواطن حسين علي الحجيري عبر نقطة المصنع الحدودية من مستشفى النبك السورية. وكان قد عثر على الحجيري مقتولا في ​جرود عرسال​ أول من امس الخميس اثناء توجهه إلى جرود البلدة مع كل من وسام يوسف كرنبي ونايف محمود رايد، اللذين لا يزالان معتقلين في ​سوريا​.

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