الفرزلي: باسيل رجل المؤسسات والقانون المؤمن بوحدة لبنان والأرض والشعب

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ خلال جولة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في ​منطقة البقاع​ الغربي إلى "اننا نرحب بمن أحببنا وهو استقلال ​لبنان​ وعزت وكرامته وهو وزير الخارجية جبران باسيل رجل المؤسسات والقانون المؤمن بوحدة لبنان والأرض والشعب رجل العيش المشترك وصناعة العيش الحر الذي يملك ​الطاقة​ صاحب الشخصية الاستثنائية وأقول ذلك بعد تجربة عميقة وهو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي أعلق عليه الدور الكبير والآمال الكبيرة في تحقيق الأهداف الكبيرة في لبنان على يد إدارة منتجة كريمة وشجاعة متمكنة وهو جبران باسيل".

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