النشرة: وفد من المجلس التنفيذي للاتحاد العمال العام جال جنوب لبنان

أفاد مراسل النشرة في منطقة ​حاصبيا​ بأن "وفدًا من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان قام بجولة عند دخول ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ المحتلة، بمناسبة 25 أيار ذكرى التحرير"، مشيرًا إلى أنه "نظم الوفد خلالها لقاءً عند بركة النقار المحاذية للسياج الحدودي الشائك بين المزارع المحتلة والأراضي المحررة".

ولفت إلى أن "الوفد ضمّ قيادات نقابية عربية ودولية من بينها الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات جورج ماسريكوش والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ورئيس اتحاد نقابات عمال سوريا جمال القادري ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان أبو يوسف العدوي، وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم".

وأوضح أن "الكلمات أجمعت على الإشادة بدور وتضحيات ​المقاومة​ ورجالها بتحرير الأرض ودحر العدو الاسرائيلي عن الجزء الأكبر منها على أمل تحرير ما تبقى من أراض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر. كما وتمّ التأكيد أيضًا على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحق لبنان بتحريرها بكافة الوسائل وكذلك الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة في مواجهة العدو الاسرائيلي".

وذكر أن "الكلمات دانت أيضًا قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بضم ​الجولان​ للأراضي الاسرائيلية"، لافتًا إلى أن "المجتمعين أكّدوا دعم المقاومة و​الجيش اللبناني​ في مواجهة العدو الاسرائيلي واسترجاع كل حبة تراب محتلة".