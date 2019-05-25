السفير دبور ثمن دعوة السيد نصرالله لمواجهة مشاريع التوطين

ثمن سفير دولة فلسطين في لبنان ​اشرف دبور​ دعوة الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ لاعداد خطة لبنانية فلسطينية مشتركة لمواجهة خطر مشاريع ​التوطين​. وأشار السفير دبور إلى موقف الرئيس الفلسطيني محمود بعاس والقيادة الفلسطينية الثابت والرافض لاي صفقة او مشروع يتجاوز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بنفسه وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 194 الذي يؤكد على حق ​اللاجئين الفلسطينيين​ بالعودة الى ارضهم وديارهم.

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