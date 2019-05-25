الطقس غداً مشمس يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الأحد مشمس يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة، دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ كما يتشكّل الضباب على المرتفعات .

أما الإثنين، فقليل الغيوم مع عودة الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات، بينما الثلاثاء مشمس إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة مساء، مما يزيد الإحساس بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.