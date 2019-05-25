شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العلاقات بين نظام تميم وملالى إيران تبلغ حدًا غير مسبوقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير قناة "مباشر قطر"، أن التطورات المتلاحقة تؤكد أن العلاقات بين نظام تميم بن حمد وملالي إيران، قد بلغت حدًا غير مسبوق من التنسيق والتوافق خلال الفترة الراهنة، فالأمر لم يعد يقتصر على التنسيق الخارجي فقط، بل على المستوى الداخلي يعمل تميم بن حمد على دعم موقف حكومة حسن روحاني التي تعاني من تزايد الغضب الشعبي، بسبب الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه طهران اليوم.

وأضاف تقرير "مباشر قطر، أن المساعي القطرية لدعم حكومة حسن روحاني، جاءت من خلال إطلاق سراح 15 صيادًا إيرانيًا، كانت قد اعتقلتهم السلطات القطرية، قبل 9 أشهر، حيث تمثل عملية إطلاق سراح هؤلاء الصيادين، تطورا في العلاقة بين حكومة تميم وحسن روحاني من جهة، وعلاقة النظام الإيراني بالشعب من جهة أخرى، لا سيما أن أبواق حكومة الملالي اعتبرت عملية إطلاق سراح الصيادين إنجازًا كبيرًا.