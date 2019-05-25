شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين بالبحرين: الجزيرة أضرت بالخليج.. وعدم وجود نقابة بقطر غير حضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين في البحرين، إن قناة الجزيرة أضرت بالبحرين و دول الخليج على مر سنوات طويلة، مضيفة أن موقف "الجزيرة" كان مخزى فى عام 2011 و تقوم دائما بتشويه الحقائق من أجل تنفيذ أجندة معينة .

و عبرت عهدية أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"،عن استغرابها من عدم وجود جمعية مهنية صحفية بقطر ،متابعة:" موقف الجزيرة سلبى و أجندتها تضر دول الجارة ، معظم المتحدثين فيها إخوان ، محطاتنا العربية قوية جدا و الجزيرة تقوم ببث السموم ،و غير حضارى من عدم نقابة وجود مجتمع مدنى يحمى الصحفيين بقطر".