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صور.. رئيس البرلمان يشارك فى حفل إفطار حزب مستقبل وطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك منذ قليل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمشاركة فى حفل الإفطار السنوى الذى يقيمه حزب مستقبل وطن.


كما شارك أيضا السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وعدد من النواب على رأسهم رئيس الحزب النائب أشرف رشاد، ومن النواب، طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، عاطف ناصر، أشرف رشاد عثمان، أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات،  عصام الفقى، محمد عبد الله زين، سحر عتمان، محمد عقل، نبيل الجمل، عماد سعد حمودة، نضال السعيد، عصام هلال، امين تنظيم الحزب، 

وكان حزب مستقبل وطن دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى حفل الإفطار السنوى الذى يقيمه الحزب اليوم السبت، ويحضره قادة العمل العام فى مصر.

هذا وأوضحت مصادر بالحزب أن حضور الدكتور على عبد العال حفل إفطار الحزب، يمثل قيمة كبيرة، نظرا لكون رئيس البرلمان قامة وطنية وعلمية كبيرة ، أثرى الحياة الجامعية طوال سنوات عطائه كما أضاف إلى الحياة البرلمانية المصرية بقدرته التشريعية وحكمته ورحابته التى مكنته من الاستماع إلى مختلف وجهات النظر من المؤيدين والمعارضين تحت قبة البرلمان.

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رئيس حزب مستقبل وطن فى استقبال رئيس البرلمان

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