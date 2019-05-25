شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تجرى قرعة تأشيرات الحج المجانية الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى نقابة الصحفيين قرعة علنية، الاثنين المقبل، لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية التى سترد للنقابة من السفارة السعودية أسوة بالعامين الماضيين. وأكدت نقابة الصحفيين أنه عقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة . وكانت لجنة الحج والعمرة قررت تأجيل إجراء القرعة العلنية لإختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية من يوم السبت الموافق 25 مايو الجارى إلى الاثنين الموافق 27 مايو الجارى، بناء على طلب العديد من الزملاء بتأجيل موعد قرعة تأشيرات الحج لرغبتهم فى حضور القرعة.

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