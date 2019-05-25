بغداد تشتري 1.5 مليون طن قمح من ناتج المحصول المحلي

أعلن وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، أن الحكومة اشترت من المزارعين المحليين أكثر من 1.5 مليون طن من القمح في 14 محافظة خلال موسم حصاد العام الحالي.
وأوضح العاني في بيان أنوزارته اشترت حتى الآن 1549839 طنا من القمح.
وقد أكد العاني في وقت سابق من الشهر الماضي أن موسم الحصاد في العام الحالي والذي
وأضاف أن العراق في طريقه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل هطول أمطار غزيرة مشيرا إلى أن بلاده ستستورد كميات أقل من القمح إذا تحققت تلك الكمية.
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