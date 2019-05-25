حزب جزائري يطالب بالتحقيق مع بوتفليقة

طالب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"،القضاء الجزائري باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للاستماع لأقواله عن أعماله ونشاط مساعديه، وذلك "تأكيدا على تطبيق العدالة" في البلاد.
وقال "الأرسيدي" في بيان: "إذا كنا نريدأن تطبق العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها حتى الرأي العام، فعليها أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، يجب أن يُسمع
واعتبر الحزب أن هذا الإجراء في المرحلة الحالية هو "الضمان الوحيد لنيل المصداقية"، وأضاف متسائلا: "هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر منها جواب عليه".
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