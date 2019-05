جامعة القاهرة الأولى على مصر وأفريقيا فى تصنيف ليدن الهولندى

«الخشت»: الجامعة احتلت المركز 341 عالمياً.. وتقدمنا على جامعات عالمية كبيرة

أحرزت جامعة القاهرة تقدماً ملحوظاً فى تصنيف ليدن الهولندى للجامعات لعام 2019 بعد فحص عدد 30 ألف جامعة طبقاً للمعايير الدولية للتصنيف، حيث تم إدراج 5 جامعات مصرية على رأسها جامعة القاهرة.

وأوضح تصنيف ليدن Leiden الهولندى، فى تقريره السنوى؛ لتصنيف الجامعات أن جامعة القاهرة، نشرت 7406 أبحاث دولية، منها 5749 بحثاً بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و217 بحثاً بالمشاركة مع الصناعة، و194 بحثاً متميزا داخل أفضل ١٠٪ من المجلات العالمية، محتلة المركز 341 عالمياً.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتقدم بالشكر والتقدير لكل قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا فى تقدم التصنيف الدولى لجامعة القاهرة من خلال أبحاثهم العلمية المتميزة فى شتى مجالات البحث العلمى، ودعاهم إلى مزيد من التقدم والارتقاء بمستوى البحث العلمى فى إطار نظرية التنمية الشاملة حتى تظل جامعة القاهرة سباقة دائماً فى مجال البحث العلمى والتعليمى، انطلاقاً من مبدأ الوصول إلى القمة سهل ولكن الحفاظ عليها صعب، وانطلاقا من الحث والشعور بالواجب الوطنى تجاه وطننا الغالى مصر لأن هامات الأوطان لا ترتفع إلا بالعلم وأهل العلم.

وأوضح «الخشت» أن جامعة القاهرة تفوقت فى التصنيف العالمى ليدن Leiden على الكثير من الجامعات المرموقة علمياً، ومن أبرز هذه

الجامعات: جامعة ماساتشوستس الأمريكية أمهرست (342)

‏(university of massachusetts amherst)، وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد(392) (California university-Riverside)، وجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين (345) (Hong Kong university Sci and Tech)، وجامعة نيوكاسيل بأستراليا (346) (New castle in Australlia). كما تقدمت على العديد من جامعات أوروبا، مثل جامعة ليبزيج الألمانية (Leipzig) (364)، وجامعة كوين مارى - لندن (Queen Mary London university) (351)، وجامعة باريس ديكارت بفرنسا ‏(Paris Descartes university) (352). وتقدمت على بعض الجامعات اليابانية المرموقة مثل جامعة هيروشيما اليابانية (356).

وظهر فى التصنيف الهولندى للجامعات كل من جامعات عين شمس والمنصورة والإسكندرية، والزقازيق، وتربعت جامعة القاهرة على عرش الجامعات الأفريقية والمصرية التى ظهرت فى التصنيف محتلة المركز الأول من حيث عدد الأبحاث عام ٢٠١٩ بواقع 74٫6 بزيادة ٩٠٢ بحث عن عام ٢٠١٨.

ووفقاً لنتائج تصنيف ليدن Leiden الهولندى 2019، أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز خلال الفترة 2014 – 2017 فى أعلى 10% من المجلات العالمية هى جامعة القاهرة نشرت 194 بحثاً، شغلت الجامعة الترتيب (341) من 963 جامعة. ثم جامعة عين شمس التى نشرت 105 أبحاث، وشغلت الجامعة الترتيب 582 من 963

جامعة، ثم جامعة المنصورة التى نشرت 97 بحثاً، شغلت الجامعة الترتيب 681 من 963 جامعة، ثم جامعة الإسكندرية التى نشرت 91 بحثاً، وشغلت الجامعة الترتيب 730 من 963 جامعة، وجامعة الزقازيق التى نشرت 72 بحثاً، وشغلت الجامعة الترتيب 834 من 963 جامعة.

ووفقاً لنتائج تصنيف ليدن Leiden الهولندى 2019، فإن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع (الصناعة) هى جامعة القاهرة نشرت 217 بحثاً وجامعة عين شمس نشرت 142 بحثاً، وجامعة الإسكندرية نشرت 104 بحثا، وجامعة المنصورة نشرت 68 بحثاً، وجامعة الزقازيق نشرت 39 بحثاً، كما أنه وفقاً لنتائج تصنيف ليدن Leiden الهولندى 2019، فإن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية هى: جامعة القاهرة نشرت 5749 بحثاً، وجامعة عين شمس نشرت 3248 بحثاً، وجامعة الإسكندرية نشرت 2759 بحثاً، وجامعة المنصورة نشرت 2702 بحث، وجامعة الزقازيق نشرت 1779 بحثاً.

جدير بالذكر أن تصنيف CWTS Leiden الهولندى يعتمد فى تقييمه على الأبحاث المنشورة فى صورة مقال علمى أو مرجعى فى قاعدة بيانات Web of Science، والتى تدار بواسطة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة فى أعلى 1%، و5%، و10%، وبحد أقصى 50% من قائمة المجلات العالمية. ولا يعتمد التصنيف فى تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة فى المجلات غير المفهرسة فى قاعدة بيانات Web of Science، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التى توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر فى الوصول المفتوح open access والتنوع بين الجنسين. وأخيراً شملت العلوم التى يقيمها التصنيف علوم الصحة والطب الحيوى، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلى، والعلوم الأساسية والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.