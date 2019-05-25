روسيا: لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي بشروط

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لا ترى أي عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي ، ولكن بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وقال ريابكوف: "يجب على الدول التي تطور برامج الصواريخ الخاصة بها أن تعمل وفقا للالتزامات الدوليةذات الصلة. لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامج الصواريخ الخاص بها".
ووفقا له، فإن هناك بعض أنظمة التصدير والرقابة التي تتبعها الدول، وهناك التزامات في إطار الوثائق الموقعة، قائلا: "نحن ضد الإجراءات
وقد أجرت باكستان يوم الخميس تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ "شاهين 2" أرض - أرض الباليستي، قادر على حمل رؤوس نووية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الباكستانية.
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