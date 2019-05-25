أردوغان: تركيا قد تمدد تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته قد تمدد تخفيض ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات عندما تنتهي نهاية شهر يونيو، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات.

وصرح أردوغان متحدثا إلى تجار وحرفيين أتراك على مائدة إفطار في اسطنبول، بأن

تخفيضات الضريبة قد تمدد.

وأضاف قائلا: "لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم".

وأفادت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق هذا

الشهر بأن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56% على أساس سنوي في أبريل، مشيرة إلى أن المبيعات انخفضت 48% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية فرضت تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة ببعض السيارات في نوفمبر ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو 2019.