أردوغان: تركيا قد تمدد تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته قد تمدد تخفيض ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات عندما تنتهي نهاية شهر يونيو، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات.
وصرح أردوغان متحدثا إلى تجار وحرفيين أتراك على مائدة إفطار في اسطنبول، بأنتخفيضات الضريبة قد تمدد.
وأضاف قائلا: "لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم".
وأفادت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق هذا
جدير بالذكر أن الحكومة التركية فرضت تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة ببعض السيارات في نوفمبر ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو 2019.
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