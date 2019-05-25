جرحى في إطلاق نار بولاية نيو جيرسي الأميركية

أصيب 10 أشخاص بجروح جراء إطلاق نار جماعي، تعرض 9 منهم لأعيرة نارية خارج مقهى في مدينة ترينتون في وقت مبكر من، صباح اليوم السبت، في ولاية نيو جيرسي الأميركية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر موقع "ايه بي سي 6" الإخباري، أن الضحايا هم خمسة رجال وخمس نساء، ويعتقد أن أحد الضحايا على الأقل في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلامية أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل مباشرة في ترينتون. ووقع الحادث خارج مقهى "رامونيروس".

وأفادت شبكة "إن بي سي فيلادلفيا" بأن الشرطة تعتقد أن إطلاق النار تم من سيارة متحركة . وأصيب الشخص العاشر الذي لم يُطلق عليه الرصاص بجروح طفيفة أثناء فراره من الرصاص.

ولم يتم القبض على أي مشتبه به حتى، صباح اليوم السبت. اقرأ أيضاً.. قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدرسة أميركية وتوقيف المشتبهين

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