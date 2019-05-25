كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الهندية تمنع رئيس سابق لشركة طيران من السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت السلطات الهندية، ناريش جويال، الرئيس السابق لشركة "جيت إيروايز" للطيران، من السفر.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ نقلاً عن وسائل إعلام محلية أن مسؤولي الهجرة منعوا جويال وزوجته من الصعود إلى الطائرة فى رحلة دولية اليوم السبت في مطار بومباي.

وأضافت أنه كان من المقرر أن يتوجه جويال وزوجته إلى دبي.

وكان جويال قد استقال من منصبه في الشركة التي تعاني ضائقة مالية، قبل نحو شهرين، وسط ضغوط من الدائنين.

وأوقفت الشركة أسطولها بالكامل على الرغم من أنها كانت إحدى أكبر شركات طيران في البلاد من حيث القيمة السوقية، وسط ديون يتجاوز حجمها نحو 2ر1 مليار دولار.