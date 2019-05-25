كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل السعودية ، مساء اليوم السبت، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقباله لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.