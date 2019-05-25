عصيد: علماء الدين أوضحوا أن الصلاة في الشارع مكروهة..والصيام يجب أن يكون اختيارا شخصيا – فيديو

عبر أحمد عصيد، الكاتب والباحث الأمازيغية، عن موقفه من موضوع الإفطار العلني الذي يثير جدلا واسعا، في كل سنة، مع حلول شهر الصيام.

وقال عصيد في حديث مع “اليوم24” إنه “وجب علينا تغيير مفهوم الإفطار العلني في رمضان، لأن كلمة “إفطار” كلمة فقهية ودينية، لذلك وجب الحديث عن الفرق بين الذي يصوم رمضان والذي يأكل رمضان”.

وأبرز عصيد في حديثه أن “صيام شهر رمضان يجب أن يكون اختيارا شخصيا، مثل جميع العبادات الأخرى، ومن جهة أخرى يجب اعتبار الدين اختيارا حرا لكل فرد، وحرية الصيام حرية شخصية لكل إنسان”.

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من جهة أخرى، عبر المتحدث عن موقفه من إقامة الصلاة في الشوارع والأزقة، وقال “إن الشارع ليس للعبادة وأن من يصلي وسط الشارع يخلق الفوضى”، وهو الموضوع الذي آثار جدلا خلال الأيام السابقة بعد وصف صلاة التراويح ب”الفوضى”.

وأكد الباحث الأمازيغي، أن الفقهاء وعلماء الدين أجمعوا على أن الصلاة في قارعة الطريق مكروهة، بسبب انعدام التركيز وتواجد الأزبال وروائح كريهة في الشارع.