باب الترشح يغلق منتصف الليلة.. صحيفة: لم يترشح أحد لانتخابات الرئاسة الجزائرية

يغلق باب التقدم للترشح في الجزائر عند منتصف ليل اليوم السبت، تمهيدا للانتخابات التي تقرر إجراؤها في 4 يوليوز المقبل.

وفيما يتردد أن كثيرًا قدموا أوراق ترشحهم، نقل موقع “كل شيء عن الجزائر” الإخباري، عن مصادر لم يسمها أنه “لم يتم إيداع أي ملف إلى حد الآن”.

وحسب نفس المصدر، فقد حضرت إدارة المجلس الدستوري نفسها لهذه العملية، غير أنه لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملفه، وقد اتصل بعض من أظهروا نيتهم في الترشح بالمجلس لمعرفة الموعد النهائي ولكن دون أي متابعة للقضية.

ومع انقضاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيلها، وتبقى فرضية التأجيل قائمة، وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لإملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد، وفقا للمصدر ذاته.

Advertisements

وتظاهر الآلاف في الجزائر أمس، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة.

ويطالب المتظاھرون رحیل بقايا “الباءات” وھم الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة في 4 يوليوز المقبل.