باريس سان جرمان يعلن تمديد عقد مدربه توخيل

أعلن باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد عقد المدرب توماس توخيل ليستمر حتى نهاية موسم 2020-2021.

وأنهى توخيل، الذي تولى المنصب العام الماضي، موسم 2018-2019 بنتائج متذبذبة رغم فوزه بلقب الدوري المحلي بفارق 16 نقطة.

وخسر سان جيرمان نهائي كأس فرنسا وخرج من دور 16 في دوري أبطال أوروبا ومن دور الثمانية في كأس الرابطة.

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وقال النادي في بيان ”يسر باريس سان جيرمان الاعلان عن تمديد عقد توخيل لموسم إضافي. ويمتد عقد المدرب الألماني الآن حتى 30 يونيو 2021“.

وشكر توخيل، الذي درب بروسيا دورتموند لموسمين قبل انتقاله إلى باريس، مشجعي سان جيرمان ورئيس النادي ناصر الخليفي.

وقال توخيل: ”هذا يعزز طموحي في قيادة الفريق إلى أعلى قمة من خلال العمل الشاق. أنا متأثر جدا بدعم المشجعين وأثق في أن القادم أفضل للنادي“.