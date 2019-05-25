توقيف شخصين للاشتباه في سرقتهما هاتف ديبلوماسي بالمغرب..أحدهما طالب هندسة!

بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، تم وضع طالب مهندس بالمدرسة الوطنية لعلوم الهندسة وشخص آخر، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، للاشتباه في سرقتهما هاتف القنصل العام الإسباني بالمغرب، الذي يشغل منصب سفير بالمغرب.

وقالت “الصباح”، إن سرقة الهاتف تمت بعد خروج القنصل من مقر عمله وتحدثه عبر الهاتف، قبل أن يقوم المشتبه فيهما، بنشل الهاتف ولاذا بالفرلر.

وخلف الحادث استنفارا للمصالح الأمنية بالرباط، لتتمكن من توقيف الطالب وبحوزته سكين، فيما اعتقل الشخص الثاني بحي النهضة، وتم توقيف حارس للسيارات، بعد ضبط الهاتف بحوزته، في عملية أشرف عليها والي أمن الرباط شخصيا، بحسب المصدر.