سفير بريطاني يقيم إفطارا رمضانيا للمارين من أمام منزله ويؤمهم للصلاة -صورة

في مبادرة لافتة، دعا عرفان صديق، سفير بريطانيا بالسودان، المارة لتناول وجبة الإفطار أمام بيته، قبل أن يتحول لإمامتهم في الصلاة.

ونشر حساب السفارة البريطانية في الخرطوم، اليوم السبت، صورا لعرفان وضيوفه في الإفطار الذي أقيم على الرصيف، مشيرا إلى أن السودان لطالما تميز بإفطارات الشارع والتي تضيف على رمضان أجواء سودانية خالصة.

وأضاف: “تيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في اُمسية ممتعه بدعوة المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله لتناول الطعام معه وتبادل أطراف الحديث”.

وكان عرفان الذي عين في منصبه العام الماضي، قد عبر عن مواقف داعمة للثوار خلال الفترة الماضية والتي تلت عزل الرئيس عمر البشير، حيث التقى قادة المجلس العسكري وطالبهم بعدم اللجوء للعنف أو محاولة فض اعتصام الشاب أمام مقر قيادة الجيش بالقوة.

كما دعا إلى تشكيل سريع لحكومة إنتقالية مدنية وللإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات الوطني – ليصبح بدون سلطات اعتقال وأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.