مدرب يوفنتوس يستبعد كريستيانو عن مواجهة سامبدوريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استبعد مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن آخر المباريات هذا الموسم أمام سامبدوريا بالدوري.

وذكر أليغري خلال المؤتمر الصحافي "كريستيانو لن يلعب مباراة الغد، يجب أن يحصل على راحة من أجل الاستعداد للمشاركة مع منتخب بلاده، وأمر صحيح أن الاَخرين يجب أن يشاركوا مكانه".

وأضاف "تشيزني لديه مشكلة في الركبة وسيخضع لعملية جراحية في الأسابيع المقبلة، ميراليم بيانيتش متواجد معنا، بينما ماتويدي وبيرنارديسكي مستبعدان، أما ماندزوكيتش فأراد أن يجعل نفسه أكثر وسامة ويحصل على أنف جديد بعد كسر أنفه، فيما يعاني أليكس ساندرو من مشكلة عضلية، وبالنسبة لدوغلاس كوستا، فسنراه في العام المقبل".

وكشف أليغري عن تشكيلته للمباراة الأخيرة، والتي جاءت كالتالي "بنسوليو، كاسيريس، روجاني، كيليني، دي تشيليو، كوادرادو، إيمري تشان، بنتانكور، بيريرا، ديبالا ومويس كين".

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وتابع أليغري "إذا تعافي ليوناردو سبينازولا، فسيبدأ مباراة الغد، وإلا فبيريرا سيحل محله".

وأردف "يجب أن ننهي الموسم بشكل جيد وفي أعلى مستوى أمام فريق رائع، ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا قدم موسمًا جيدًا أكمل ما فعله في الموسم الماضي، سامبدوريا يستحق الاحترام".

وختم أليغري "بعد المباراة، يمكننا جميعًا الذهاب إلى الشاطئ، وتم إخباري بوضع كريم للشمس على رأسي، دعونا نذهب لتناول الشراب".