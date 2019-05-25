عودة يشارك في تظاهرة تل أبيب بدعوة من غانتس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلقي رئيس قائمة "الجبهة والعربية للتغيير"، النائب أيمن عودة، مساء اليوم، السبت، خطابًا في مظاهرة ضد الفساد، دعت إليها قائمة "كاحول لافان".

وقال عودة إنه تلقّى اتصالا من رئيس المعارضة الإسرائيليّة، رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ الأسبق، بيني غانتس، "بعد تردّد دام أسبوعًا"، "داعيًا إياه إلى إلقاء كلمة في المظاهرة المركزية في تل أبيب ضد فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومن جهته وافق عودة على الفور".

ولفت مكتب عودة إلى أنه "كان مثابرًا، خلال الأسبوع المنصرم بقوله: أنا مستعد أن أتظاهر وأتحدث ضد نتنياهو من على كل منصة"، وأشار إلى إمكانية أن تعبّر كلمته اليوم "عن توجّه جديد مغاير للمعارضة، ولكنه بالتأكيد حذر وقابل للتغيّر، وهذا ما ستظهره المرحلة القادمة".

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بينما قال رئيس تحالف "الموحّدة والتجمّع"، د. منصور عبّاس، إنه لن يشارك في التظاهرة أجل "الديمقراطيّة"، لأنّ منظّميها تجاهلوا ممثّلي الجمهور العربيّ. كما أعلن أنه لن يشارك في جلسات رؤساء أحزاب المعارضة، "لأننا لسنا في جيب أحد".

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت، أمس، الجمعة، أن قائمة "كاحول لافان" توجّهت إلى عودة، قبل أسبوعين، باقتراح إلقاء كلمة في التظاهرة، لكنه عندما قرّر المشاركة، بداية الأسبوع الماضي، أُخبر أن "قائمة المتحدثين أُغلقت".

ومن المقرّر أن يلقي كلمات في التظاهرة بالإضافة إلى غانتس وعودة، كل من: وأعضاء الكنيست عن "كاحول لافان"، يائير لابيد وموشيه يعالون، وعوفر شالاح، وعضو الكنيست عن حزب العمل، آفي غاباي، وعضوة الكنيست عن "ميرتس"، تمار زندبرغ، والنائب أيمن عودة، بالإضافة إلى العقيد في جيش الاحتياط، أمل أسعد، والمحامية ساجيت بيرتس درعي.