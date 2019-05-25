انت الان تتابع تفاصيل خبر اليمن.. مسلحون يختطفون قائد الشرطة العسكرية في تعز والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 08:03 مساءً - اختطف مسلحون مجهولون العميد جمال الشميري، قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، جنوبي اليمن، ونقلوه إلى جهة مجهولة، حسب مسؤول عسكري.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، عن مسؤول عسكري فضل عدم ذكر اسمه، أن مسلحين ملثمين اختطفوا الشميري، أثناء مروره بسيارته من منطقة "طور الباحة" في محافظة لحج المجاورة.

كما أكد المصدر أن المسلحين أنزلوا الشميري من سيارته التي كان يستقلها مع عدد من أفراد عائلته، واختطفوه وأجبروا مرافقيه على العودة إلى تعز.

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وبين المسؤول العسكري أن الشميري وأقاربه كانوا في اتجاههم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد المصدر بأن السلطات في تعز تواصلت مع السلطات المحلية والأمنية في لحج، من أجل التحقيق في الحادثة، والكشف عن مصير المسؤول العسكري وهوية المسلحين والإفراج عنه.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة من قبل السلطات المحلية في تعز أو لحج حتى الآن.

ويشهد اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي-الإماراتي، ومليشيا "الحوثي" المتهمة بتلقي دعم من إيران.