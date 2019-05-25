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انت الان تتابع تفاصيل خبر مجهول يضرم النار في مسجد بـ"هاغن" الألمانية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 08:03 مساءً - أضرم شخص مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، في الجامع الكبير بمدينة هاغن الألمانية.
وأضرم الشخص المجهول، في حدود الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لألمانيا، النار بحاويات النفايات أمام الجامع الذي يتبع جمعية "المجتمع الإسلامي"، لتنتقل النار إلى الجامع وتلحق به أضراراً مادية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس جمعية الجامع الكبير بهاغن، عمر أورال، أن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامع تظهر اقتراب شخص مجهول برفقة كلابه، من حاويات النفايات أمام الجامع، وإخراجه شيئاً من جعبته.
وأضاف أن تسجيلات كاميرات المراقبة لا تظهر لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران تبدأ بالاشتعال تزامناً مع تركه المكان.
وأشار أورال إلى وقوع أضرار مادية بالجامع ومحتوياته، دون وقوع أضرار بشرية.
وأعرب عن حزنهم لوقوع حوادث كهذه، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات لن تثنيهم عن طريقهم في العمل من أجل المجتمع الإسلامي في ألمانيا وأوروبا.
وعقب نشوب الحريق، أجلت السلطات الألمانية العائلات والأطفال القريبين من مكان الحادث، في حين فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً حول الحادث.
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