مسلحون يقتلون مدنياً في الطارمية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولي أطلقوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني على طريق الشط ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

