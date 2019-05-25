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جماهير ريال مدريد تختار بديلين لراموس في حال قرر الرحيل عن 'الملكي'

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2019-05-25 | 19:23

جماهير ريال مدريد تختار بديلين لراموس في حال قرر الرحيل عن

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خرجت تقارير إسبانية تؤكد خلال الساعات الماضية أن هناك رغبة من طرف سيرجيو راموس مدافع نادي للرحيل عن ملعب "سانتياجو برنابيو".
وحاولت صحيفة "آس" الإسبانية استغلال هذه التقارير من أجل معرفة آراء جمهور الملكي في شوارع العاصمة مدريد ومن يرونه الأفضل لقيادة دفاعات النادي في حالة التأكد من رحيله.

واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما فيرجيل فان ديك مدافع وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.


وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة موسم 2018/2019، بينما نجح دي ليخت في الوصول مع فريقه إلى نصف نهائي بطولة والفوز بالدوري والكأس في هولندا هذا الموسم.

وقدم الثنائي أداءٍ رائعًا خلال الموسم الحالي، وأصبح دي ليخت هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وأهمهم ، يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

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