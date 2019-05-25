جماهير ريال مدريد تختار بديلين لراموس في حال قرر الرحيل عن 'الملكي'

2019-05-25 | 19:23
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خرجت تقارير إسبانية تؤكد خلال الساعات الماضية أن هناك رغبة من طرف سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد للرحيل عن ملعب "سانتياجو برنابيو".
واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.
وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، بينما نجح دي ليخت في الوصول مع فريقه إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري والكأس في هولندا هذا الموسم.
وقدم الثنائي أداءٍ رائعًا خلال الموسم الحالي، وأصبح دي ليخت هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وأهمهم برشلونة، يوفنتوس ومانشستر يونايتد.
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