جماهير ريال مدريد تختار بديلين لراموس في حال قرر الرحيل عن 'الملكي'

وحاولت صحيفة "آس" الإسبانية استغلال هذه التقارير من أجل معرفة آراء جمهور الملكي في شوارع العاصمة مدريد ومن يرونه الأفضل لقيادة دفاعات النادي في حالة التأكد من رحيله.

واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.



وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، بينما نجح دي ليخت في الوصول مع فريقه إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري والكأس في هولندا هذا الموسم.

وقدم الثنائي أداءٍ رائعًا خلال الموسم الحالي، وأصبح دي ليخت هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وأهمهم برشلونة، يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

