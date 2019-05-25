وقالت الدائرة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد قرب انتهاء المدة التي تم التعهد بها من قبل المتجاوزين على الشوارع العامة والارصفة من الباعة المتجولين في سوق بغداد الجديده وباقي الاسواق، تحذر بلدية بغداد الجديدة كافة المتجاوزين برفع موادهم خلال ايّام رمضان المبارك".



واضافت الدائرة، أنه "ستتم المباشره بالإزالة بعد عطلة العيد مباشرة".



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كانت هذه تفاصيل خبر البلدية توجه انذارا للباعة المتجاوزين على الطرق في سوق بغداد الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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