القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عامان من العطاء الإماراتي للاجئي الروهينجا. معاناة أطفال ونساء اللاجئين الروهينجا في مخيمات الإيواء عقب نزوحهم نحو بنجلاديش . دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبني حملة إنقاذ عاجلة للتخفيف من معاناتهم .

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