رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى مجابهة تحديات القارة

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، إلى العمل المشترك لمجابهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مؤكدا ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين الأفارقة، موجها شكره إلى البلدان المضيفة والمنظمات الخيرية، على جهودها المحمودة وتضحياتها من أجل استقبال اللاجئين الأفارقة.

جاء ذلك في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا اليوم السبت بمقر الاتحاد الأفريقي تحت شعار: "عام اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً: نحو حلول دائمة للتهجير القسري في أفريقيا".

وقال فكي: "لا يزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل وحدة أفريقيا بالكامل، لن يتحقق هذا إلا عندما يعيش الأفارقة في سلام، ويتاح لهم الوصول إلى تعليم جيد، ويوفر لهم الصحة البدنية والعقلية الكاملة، ووظائف تفي بكل متطلبات الإنسان في القارة، وتنمية اجتماعية وثقافية، وحكم ديمقراطي جيد في ظل الاحترام لحقوقهم الأساسية" .

وأشار فكي إلى أن رؤساء الدول والحكومات ممثلين لـ32 دولة أفريقية مستقلة، أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية قبل 56 عاما، ونحن حاليا نسعى لتحقيق رؤية مشتركة، على النحو المنصوص عليه في أجندة 2063، وتحت شعار "أفريقيا التي نريد".

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ودعا جميع الدول لاحترام المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية عام 1969 (الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا)، الخاصة باستضافة اللاجئين، بما في ذلك مبادئ عدم الإعادة القسرية.



وأضاف فكي في بيانه: "نحتاج إلى مزيد من الجهود فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بحرية حركة الأشخاص وجواز السفر الأفريقي، مرحبا بالعدد المتزايد من الدول التي طبقت سياسات منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأفارقة".





وحث موسى فكي الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة، ونوه بأن منطقة التجارة الحرة لأفريقيا، تسعى لانطلاقها الرسمي، في مؤتمر القمة الاستثنائي الذي سيعقد في نيامي/النيجر في 7 يوليو 2019.

وأكد أنها خطوة مهمة وحاسمة على طريق التكامل الأفريقي، مشيرا إلى أنه سوف يبشر بالخير لتقسيم العمل بشكل متناغم بين المستويين الإقليمي والقاري.

ويحتفل الاتحاد الأفريقي بيوم أفريقيا، في 25 مايو/أيار، والذي يواكب إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل 56 عامًا في 25 مايو 1963، والذي تحتفل به الدول الأفريقية كل عام تحت مسمى اليوم الأفريقي، احتفاء بذكرى تلك المنظمة التي ينضوي تحتها كل بلدان القارة، ويتم إحياء مختلف الفعاليات، مؤتمرات تشاورية ومسابقات رياضية ومعرض للمنتجات الأفريقية.