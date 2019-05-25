وزارة الصحة تتسلم 155 طنا من الادوية مقدمة من الكويت

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان شحنة أدوية مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة في اطار حملة "الكويت الی جانبكم"، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

الشحنة تتكون من 155 طناً من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية، وهي امتداداً للدفعات السابقة، والتي تشكل الجسر الدوائي الذي استأنفت الكويت تقديمه لليمن بأكثر من مليوني دولار.

وخلال التسليم عبر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم عن تقدير اليمن للكويت المساندة لليمن في مختلف واحلك الظروف.

فيما أوضح مدير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري ان الشحنة المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة والمكونة من 155 طنا من الأدوية والمحاليل الوريدية تأتي استكمالاً لما تم استلامه من دفعات سابقة ضمن الجسر الدوائي المقدم من الكويت والمكون من 27 حاوية بالإضافة لشحنة أدوية عبر مطار عدن الدولي تحوي في مجملها نحو "505" أطنان من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية تقدر بحوالي مليوني دولار.