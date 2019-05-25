شكرا لقرائتكم وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوردت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجية البلاد وصل إلى بغداد للقاء نظيره العراقي ومسؤولين آخرين، وسط توترات مع واشنطن. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية السبت أن محمد جواد ظريف سيلتقي نظيره العراقي محمد الحكيم والرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء خلال زيارته التي تستغرق يومين. وقال ناطق باسم الخارجية الإيرانية إن ظريف سيناقش الوضع في المنطقة، وسبل إيجاد أرضية مشتركة. Advertisements والجمعة زار ظريف باكستان والتقى مسؤولين هناك مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق من الشهر أرسل البيت الأبيض حاملة طائرات وقاذفات قنابل من طراز بي- 52 إلى المنطقة رداً على تهديد من إيران لم يفسر حتى الآن. وتعتزم الولايات المتحدة إرسال 1500 جندي إضافي غلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.