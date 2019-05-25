محكمة قانون البحار تطالب روسيا بالإفراج عن البحارة الأوكرانيين

طلبت ​المحكمة الدولية​ لقانون البحار، التي يقع مقرها في ​هامبورغ​، من ​روسيا​ "الافراج فورًا عن البحارة الأوكرانيين الـ 24 المحتجزين لديها منذ تشرين الثاني الماضي، إثر حادث بحري قبالة شبه جزيرة ​القرم​".

وأشار رئيس المحكمة جين-يون بايك إلى أن "الاتحاد الروسي يجب أن يفرج فورًا عن العسكريين الاوكرانيين وأن يسمح بعودتهم الى ​اوكرانيا​"، بحيث تتولى هذه المحكمة مراقبة تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة حول قانون البحار.

وكانت روسيا قد اعتبرت أن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني. وقالت ​أوكرانيا​ إن السفن الثلاث احتجزت بشكل غير قانوني واتهمت روسيا بالعدوان العسكري.

وقال مصدر دبلوماسي إنه سيتيعن محاكمة البحارة في روسيا قبل أي اتفاق للمبادلة، وإن هناك الكثير من الروس المحتجزين في أوكرانيا يمكن مبادلتهم.

من جهتهم، كرّر البحارة الأوكرانيون المحتجزون قولهم إنهم يعتبرون أنفسهم سجناء حرب وهو وضع ترفضه موسكو.