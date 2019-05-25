حزب المؤتمر الهندي يرفض استقالة رئيسه غاندي

رفض المتحدث باسم ر​حزب المؤتمر​ ​الهند​ي انديب سورجيوالا عرض زعيمه راهول ​غاندي​، وريث سلالة نهرو غاندي، الاستقالة من منصبه بعد ثاني هزيمة يتعرض لها الحزب في ​الانتخابات التشريعية​ في الهند.

يذكر أن غاندي قاد الحملة الانتخابية للحزب ضد حزب رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​ القومي الهندوسي "​بهاراتيا جاناتا​"، إلا أنه لم يتمكن من الفوز سوى بـ52 مقعدًا، متخطيًا بقليل أدنى مستوى حققه قبل خمس سنوات حين حصل على 44 مقعدًا فقط.

من جهته، نجح حزب بهاراتيا جاناتا من رفع غالبيته البرلمانية من 282 مقعدًا إلى 303 مقاعد من أصل 543 مقعدًا يضمها البرلمان، وفق نتائج رسمية أعلنت أمس الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن راهول غاندي تسلم رئاسة حزب المؤتمر من والدته عام 2017، وقاد الحملة الانتخابية في عام 2014 التي انتهت أيضاً بهزيمة حزب المؤتمر.

وانتقد خبراء من خارج الحزب، غاندي ووصفوه بـ"الابن المدلل" لعائلة هيمنت على السياسة الهندية منذ استقلال الهند عام 1947، وحكمت البلاد عبر ثلاثة رؤساء حكومة.