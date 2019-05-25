البرهان: لا علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر ودول الخليج

لفت رئيس المجلس الانتقالي ​السودان​ي ​عبد الفتاح البرهان​ بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن "لا علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر و​دول الخليج​"، مشيراً إلى أن "السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية ب​اليمن​ ضد ميليشيا الحوثي ونشكر دول الخليج ومصر لمساندتها السودان وشعبه".

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