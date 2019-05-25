نائب وزير الخارجية الكويتي: وضع المنطقة حساس وبالغ الخطورة

لفت نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي ​خالد الجارالله​ إلى أن "تطورات متسارعة بالمنطقة تنبئ بتداعيات نتمنى ألا تكون خطيرة"، مؤكدا أن "الكويت مستعدة لبذل جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام"، مشيراً إلى أن "وضع المنطقة حساس وبالغ الخطورة".

وأشار إلى أن "الكويت دائما مستعدة وحاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام".