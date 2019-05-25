شركة اميركية تسيء الى علم افغانستان

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "شركة اميركية قامت مؤخرًا بإهانة علم أفغانستان في منتجاتها التي تروج لها عبر موقع ​أمازون​"، موضحة أن "هذه الشركة الاميركية وفي اجراء مستهجن، وضعت تصميم علم ​افغانستان​ كموكيت ارضية حمام وبأحجام مختلفة، وعرضتها للبيع في موقع أمازون.

يذكر ان علم افغانستان يحتوي في وسطه شعار الدولة والمتكون من مسجد ومحراب ومنبر وكلمة "الله اكبر" و"لا اله الا الله"، ويحظى بالقداسة من قبل الافغان في مختلف انحاء ​العالم​.

ودان الشعب الأفغاني هذا الاجراء الأميركي المهين لعلم بلادهم المقدس من خلال اطلاق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التصدي الجاد من قبل ​الحكومة​ الافغانية مع مصممي ومسؤولي هذا الاجراء المشين.

تجدر الاشارة الى ان الاساءات الأميركية لمقدسات الشعب الأفغاني سبق لها ان تكررت في الماضي، ففي وقت سابق، ألقت الطائرات الأميركية توزع كتيبات تظهر أسدًا وراء كلب، وتمت طباعة كلمة "لا إله الا الله، محمد رسول الله" مشابهة لعلم طالبان".