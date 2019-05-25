"قوات هادي" في اليمن تعلن مقتل 13 حوثيًا في تعز

أعلنت ​القوات​ التابعة للرئيس ​اليمن​ي ​عبد ربه منصور هادي​ عن مقتل 13 مسلحًا حوثيًا شمال مدينة تعز وسط اليمن.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الحكومية عن مصدر عسكري في ​اللواء​ 170 دفاع جوي قوله إن "وحدات من اللواء هاجمت مواقع يتمركز فيها ​الحوثيون​ وسيطرت على محطة الجهيم والمباني المحيطة بها والتي تمثل أحد أهم خطوطهم الدفاعية شمال المدينة".

وأشار المصدر إلى أن "مدفعية اللواء تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل، فيما لا تزال المواجهات مستمرة في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة".