آلاف البريطانيين يحتجون على إيقاف طبيب طلب من مسلمة خلع النقاب

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن "59 ألف و800 شخص وقعوا على عريضة تدعم طبيب يدعى كيت وولفرسون أوقف عن العمل ويواجه الإقالة بعدما طلب من سيدة مسلمة في ​مستشفى​ Royal Stoke University بخلع النقاب الاستماع إلى كلامها حول مشاكل صحية يعاني منها طفلها".

وذكرت الصحيفة أن هذا الطلب من قبل الطبيب البالغ من العمر 52 عامًا، ولديه خبرة احترافية تبلغ 23 عامًا، أثار غضب زوج ​المرأة​، وقدم شكوى إلى إدارة المستشفى، وأحيلت القضية إلى المجلس الطبي العام في ​المملكة المتحدة​، ما أدى إلى إيقاف الطبيب عن العمل".

وأكد الطبيب أنه يخشى من إمكانية خسارة عمله بسبب هذا الحادث، موضحًا طلبه بالقول: "طلبت من السيدة خلع نقابها عن وجهها للتواصل الكافي، كما أنني كنت سأطلب من سائق ​دراجة نارية​ خلع خوذته للحديث معه.