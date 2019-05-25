وزير النفط العراقي يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على تصدير النفط

حذر وزير ​النفط​ ​العراق​ي ​ثامر الغضبان​ مما "سيجلبه إغلاق ​مضيق هرمز​ نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران من تداعيات على بلاده وغيرها من الدول المصدرة للنفط"، مشيرًا إلى "أننا متفائلون بأن الحكمة ستسود وأن هذا الأمر لن يحصل لأن ضرره كبير على المنطقة والعالم بأسره لأن المضيق يمر من خلاله يوميا 18 مليون برميل نفط خام لاسيما للسوق الآسيوية".

وأكد الغضبان أن "وزارة النفط العراقية ضمن عملها الاستباقي تدرس جميع الاحتمالات كي تكون مستعدة لأي حالة طوارئ"، لافتًا إلى أن "الوضع الحالي فيما يتعلق بإنتاج الغاز وتجهيزه إلى محطات توليد ​الطاقة الكهربائية​ ومحطات الوقود السائل أفضل بكثير مما كان في نفس الفترة من العام الماضي".

وشدد الوزير على أن "السلطات العراقية مستمرة في بناء خزان استراتيجي كبير من زيت الغاز ولا تواجه الآن أي مشاكل فيما يتعلق بالنفط الأسود والخام"، موضحًا أن "العراق لديه، إذا لم يحصل نتيجة لأي ظرف على الكميات المتفق عليها مع ​إيران​ من الغاز والكهرباء، خطة طوارئ لتعويض النقص الحاصل في هذه الكميات".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية زيادة التوتر في الخليج إثر التصعيد الأميركي الإيراني، وسبق أن هددت طهران مرارًا بإغلاق مضيق هرمز ردًا على ​العقوبات الأميركية​ المشددة المفروضة على صادراتها النفطية.