بولتون: تجارب بيونغ يانغ الصاروخية تنتهك القرارات الأممية

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية، انتهكت قرارات الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنه "يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ بالستية"، داعيا زعيم كوريا كيم يونغ أون، إلى "العودة لمحادثات نزع السلاح النووي".
وأوضح أن "تجارب بيونغ يانغ، شملت إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى"، معتبرًا أن "ذلك ينتهك بلا شك قرارات الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنه "لا تزال الولايات المتحدة مستعدة للمحادثات مع نظام كيم، لكنها لم تغير موقفها الذي حددته في القمة الأخيرة مع كوريا الشمالية في هانوي".
واعتبر أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح الباب أمام كيم، والخطوة التالية أن يمر الأخير عبره" وحث الزعيم الكوري لـ"الموافقة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، معتبرا أن "ذلك قد يساهم في استئناف الحوار بشأن برامج الأسلحة في بيونغ يانغ".
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