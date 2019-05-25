بولتون: تجارب بيونغ يانغ الصاروخية تنتهك القرارات الأممية

اعتبر مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن "عمليات إطلاق ال​صواريخ​ الأخيرة ل​كوريا الشمالية​، انتهكت قرارات ​الأمم المتحدة​"، مشيراً إلى أنه "يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ بالستية"، داعيا زعيم كوريا كيم يونغ أون، إلى "العودة لمحادثات نزع ​السلاح النووي​".

وأوضح أن "تجارب ​بيونغ يانغ​، شملت إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى"، معتبرًا أن "ذلك ينتهك بلا شك قرارات الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنه "لا تزال ​الولايات المتحدة​ مستعدة للمحادثات مع نظام كيم، لكنها لم تغير موقفها الذي حددته في القمة الأخيرة مع كوريا الشمالية في هانوي".

واعتبر أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فتح الباب أمام كيم، والخطوة التالية أن يمر الأخير عبره" وحث الزعيم الكوري لـ"الموافقة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، معتبرا أن "ذلك قد يساهم في استئناف الحوار بشأن برامج الأسلحة في بيونغ يانغ".