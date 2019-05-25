هولاند: تركيا دولة يحتذى بها في مجال السياحة

أشاد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، بـ"النجاح الذي حققته تركيا في قطاع السياحة"، مؤكداً أنها دولة يحتذى بها في هذا المجال، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الدول في العالم حققت نجاحات كبيرة في مجال السياحة، وتركيا تعد أفضل نموذج لتلك الدول".
ولفت إلى أن "تركيا قامت بأعمال ناجحة جدا في البنية التحتية للسياحة، وعلى أنغولا أن تقتدي بتركيا"، مشيراً إلى أن "أنغولا تملك شريطا ساحليا طويلا على المحيط الأطلسي، وبإمكانها استثماره في السياحة".
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