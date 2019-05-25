هولاند: تركيا دولة يحتذى بها في مجال السياحة

أشاد الرئيس الفرنسي السابق ​فرانسوا هولاند​، بـ"النجاح الذي حققته ​تركيا​ في ​قطاع السياحة​"، مؤكداً أنها دولة يحتذى بها في هذا المجال، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الدول في ​العالم​ حققت نجاحات كبيرة في مجال السياحة، وتركيا تعد أفضل نموذج لتلك الدول".

ولفت إلى أن "تركيا قامت بأعمال ناجحة جدا في البنية التحتية للسياحة، وعلى ​أنغولا​ أن تقتدي بتركيا"، مشيراً إلى أن "أنغولا تملك شريطا ساحليا طويلا على المحيط الأطلسي، وبإمكانها استثماره في السياحة".