بو صعب: مكان مناقشة التدبير رقم 3 ليس على طاولة مجلس الوزراء

أوضح وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أن "المعابر الغير شرعية والتي تؤذي ​الاقتصاد اللبناني​ لا يتخطى عددها الـ20 معبر وسهلة الاقفال لاننا نعرف أماكنهم ونعرف حجم كل معبر"، مشيراً إلى أن "التخلص من هذه المعبر بحاجة إلى اعلان استنفارا اعلى الحدود وعدم التخلي عن التدبير رقم 3".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بوصعب إلى أن "بعض الوزراء تعاطوا مع التدبير رقم 3 كمجرد أرقام على ​الموازنة​ وولكن الامن ليس كذلك لذلك ارتأيت أن ​النقاش​ ليس في ​مجلس الوزراء​".