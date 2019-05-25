لفتت مصادر "​القوات اللبنانية​" لقناة الـ"LBC" إلى أن "جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصصة لاقرار ​الموازنة​ التي ستعقد في ​بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يوم الاثنينليست شكلية ولا للمصادقة فقط على الموازنة بل لحل نقاط استراتيجية منها". مؤكدةً أن "الحزب مع الموازنة وسيتحفظ عن اجراءات تريد الالتزام بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للـLBC: نحن مع الموازنة وسنتحفظ عن اجراءات نريد الالتزام بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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