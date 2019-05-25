المطران مطر للرئيس عون: نطلب من الله أن بيارك رئاستكم وأن يرعاكم لتثبيت لبنان بالقدرة على حمل رسالته

توجه رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس مطر​ خلال القداس الإلهي لمناسبة مرور 125 سنة على تشييد ​كاتدرائية مار جرجس​ المارونية في ​وسط بيروت​ إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلا: "نطلب من الله أن بيارك رئاستكم للبلاد وأن يرعاكم لتثبيت ​لبنان​ في القدرة على حمل رسالته الانسانية شرقا وغربا و تقودوا سفنيته في الخير والسلام".

ولفت إلى "اننا تمكنا من إعادتها إلى استقبال المصلين في العام 2000 بعد انقطاع عنها بسبب الحرب التي استمرت من حولنا طوال ربع قرن من الزمن"، مشيراً إلى "اننا تمكنا من إعادة بناء الكنيسة من رماد".